Wijnaldum spegne rumors su addio al Psg: “Studio francese per integrarmi meglio”

Il centrocampista sui primi mesi a Parigi

Intervenuto in diretta su Twitch , Georginio Wijnaldum ha parlato della sua esperienza in Francia al Paris Saint-Germain , dando anche qualche indizio indiretto relativamente al suo futuro. Nelle ultime settimane, infatti, si era parlato addirittura di un addio immediato dell'olandese complice lo scarso utilizzo e alcuni problemi di ambientamento.

Sull'esperienza a Parigi, l'olandese ha smentito in pratica le voci che lo vorrebbero scontento: "Sta andando bene. Sono arrivato in un nuovo club, in un nuovo campionato. Imparo ogni giorno dai miei compagni di squadra e dallo staff. Tutti mi hanno aiutato molto ad adattarmi. Ci conosciamo un po' di più ogni giorno. Sto imparando anche il francese, è importante per la mia integrazione".