Willian a costo zero? Il PSG ci pensa, Leonardo al lavoro

In questo periodo economicamente difficile per il calcio, ogni società starà valutando tutte le opzioni riguardo al calciomercato. La prerogativa per tutti, o quasi, sarà quella di riuscire a creare una squadra competitiva senza investire troppi soldi. D’altronde, questo stop forzato sta gravando e non poco sui bilanci delle singole società.

WILLIAN GRATIS – Anche il PSG risentirà sicuramente di questa crisi e per questo motivo il club parigino si sta guardando attorno cercando il colpo giusto. L’identikit ideale per la squadra di Tuchel arriva direttamente dall’Inghilterra. Si tratta del brasiliano Willian. L’attuale giocatore del Chelsea andrà in scadenza a giugno e ha già fatto sapere che non rinnoverà. Secondo quanto riportato Le10sport.com il brasiliano potrebbe proprio fare al caso del PSG. Leonardo infatti sarebbe già al lavoro per portare al Parco dei Principi il classe 1988.