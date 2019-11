Willian: “Altro che Cristiano Ronaldo e Messi, Ronaldinho il migliore di sempre”

Il centrocampista brasiliano del Chelsea Willian ha elogiato il connazionale Ronaldinho definendolo addirittura più forte di altri assi consacrati del pallone attualmente in attività. “Ronaldinho è il migliore di tutti, non ho dubbi. Ancora meglio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Sì, loro segnano molti gol, ma solo Ronaldinho ha fatto magie sul campo, cose incredibili. Penso che abbia terminato la sua carriera troppo presto. Ronaldinho è il mio principale idolo del calcio “, riporta Goal.com. Ronaldinho ha chiuso la sua carriera professionale quattro anni fa quando aveva festeggiato le 35 primavere. Tuttavia, non ha più giocato con grandi club dal 2011, quando ha lasciato il Milan a 31 anni. Il campione del mondo con il Brasile nel 2002 ha giocato in passato con PSG e Barcellona.