Willian, aria d’addio: “Vorrei triennale ma il Chelsea…”

Questione di un anno. Quello in più che Willian, esterno del Chelsea, chiede per rinnovare il contratto. Il brasiliano ha sempre mostrato la propria intenzione di rimanere a lungo a Londra ma evidentemente, non così a lungo come si aspettava.

Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato ad offrirgli un prolungamento di tre anni come da lui richiesto. Parlando a Esporte Interativo, il classe 1988 ha ammesso tutte le difficoltà di trovare un accordo: “È una situazione difficile perché il Chelsea mi ha offerto due anni di contratto e non ha intenzione di modificare l’offerta”, ha detto Willian che ha aggiunto: “Io però ho detto subito al club che voglio un triennale”. Da capire se la trattativa possa andare avanti oppure no. Il brasiliano ha tante richieste, anche dall’Italia, e potrebbe trovarsi a salutare Londra dopo aver trascorso bellissimi anni (dal 2013) ricchi di successi. Roma e Juventus le due italiane maggiormente interessate.