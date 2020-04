Willian dice addio al Chelsea: “Non abbiamo più parlato di rinnovo”

A causa del Coronavirus, la stagione potrebbe prolungarsi ad estate inoltrata. Un’idea che ormai ha preso piede tra le varie federazioni europee. La Uefa ha voluto dare la precedenza ai campionati nazionali rispetto alle Coppe Europee, ma non c’è ancora una data riguardo alla ripresa. In caso di stagione prolungata, i club dovrebbero anche rivedere numerosi contratti in scadenza a fine giugno.

WILLIAN – Tra questi c’è anche il contratto di Willian. Il brasiliano del Chelsea ha però chiuso ogni discorso con il club londinese. Durante un’intervista al programma brasiliano Expediente Futebol il giocatore ha fatto sapere che lascerà il Chelsea: “Tutti sanno che il mio contratto scade tra un mese. Non abbiamo più parlato del rinnovo, la negoziazione non c’è. Con il Chelsea è finita“.