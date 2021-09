Willian torna al Corinthians, lacrime col padre e prime parole: “All’Arsenal non ero felice”

Il brasiliano ha lasciato i Gunners per tornare in Patria

Tornato in Brasile la scorsa settimana, Willian , esterno offensivo o centrocampista, è pronto per una nuova avventura "a casa" con la maglia del Corinthians . Il club lo ha accolto a braccia aperte, esattamente come ha fatto suo padre che, nel giorno del suo arrivo, lo ha riabbracciato senza trattenere le lacrime. Un momento che sui social è diventato virale e che è stato ripreso, seppur in modo diretto, dallo stesso calciatore che alla tv ufficiale del club ha raccontato le sue emozioni.

A CASA - "La mia avventura all’Arsenal non è stata buona, non ero felice in quel club", ha esordito Willian. "Non c’è bisogno di entrare nei dettagli, ma non ero contento e ho pensato che tornare in Brasile fosse l’opzione migliore. Ho analizzato qualche altra opportunità, ma volevo tornare al Corinthians, a casa mia per stare vicino alla mia famiglia. Questo è il club che mi ha lanciato nel mondo del calcio, che mi ha fatto scoprire da tutti ed era il momento giusto per tornare". E sulle emozioni provate: "Per me è bellissimo essere qui e vestire di nuovo questa maglietta. Non vedo l'ora di scendere in campo. Sono davvero emozionato".