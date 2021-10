Wilshere cerca squadra e studia da allenatore: l’Arsenal lo aiuta…

Il club di Londra in soccorso del centrocampista che vorrebbe continuare la sua carriera da giocatore

"Se ho pensato al ritiro? Mi viene in mente parecchie volte sì. Anche i miei figli mi chiedono perché non gioco più". Erano state queste, solamente poco più di un mese fa , le parole di Jack Wilshere , centrocampista in cerca di una squadra dopo l'esperienza al Bournemouth e il successivo addio. A 29 anni il calciatore vorrebbe continuare la sua carriera da professionista ma sta avendo grossi problemi a trovare un club disposto a dargli un'occasione.

Ecco allora che il classe 1992 ha pensato bene di imboccare anche un'altra strada: quella da allenatore. Wilshere ha deciso di non perdere altro tempo e ha iniziato a studiare per diventare mister, il tutto rigorosamente senza perdere la forma giusta per l'eventuale chiamata di una squadra. Chiamata che potrebbe arrivare presto dato che il giocatore continua ad allenarsi ai massimi livelli anche grazie all'aiuto del suo vecchio club. L'Arsenal, infatti, ha pubblicato sui propri profili social le immagini del giocatore intento a tenersi in forma con tanto di messaggio: "Stiamo aiutando Jack a tenersi in forma in vista della sua prossima avventura e intanto lui continua a studiare per diventare allenatore". I Gunners, nei quali il centrocampista è cresciuto, sono andato in soccorso del giocatore esattamente come fatto poco tempo fa dal Como che aveva dato a Wilshere l'occasione di allenarsi con la squadra.