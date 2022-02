Wilshere riparte dalla Danimarca e si prende la numero 10…

Il calciatore finalmente ha trovato squadra

Jack Wilshere ha finalmente trovato squadra. Dopo essere stato per diversi mesi svincolato e in cerca di un club dal quale poter ripartire, l'ex Arsenal è pronto ad una nuova avventura in Danimarca. Il centrocampista inglese, libero dalla scorsa estate, ha sottoscritto un contratto con l' AGF Aarhus valido fino al termine di questa stagione, con opzione per un altro anno.

GIOIA - Sui profili social e ufficiali del giocatore e della società anche le prime parole degli interessati: "Jack è in buone condizioni, ma deve ritrovare un po' di ritmo partita - ha dichiarato al sito dell'AGF Aarhus il direttore sportivo Stig Inge Bjørnebye -. La recupererà presto: non vediamo l'ora di vederlo giocare con la nostra maglia". Lo stesso Wilshere ha poi commentato: "Da quando ho ripreso ad allenarmi con l'Arsenal, non ho mai nascosto che fosse per preparami per un nuovo club. Ora l'ho trovato e sarà di certo una sfida entusiasmante. In questo momento della mia carriera devo ricominciare da zero, dopo un periodo molto complicato per me. Ringrazio l'AGF per l'opportunità che mi ha concesso: farò di tutto per non deludere le aspettative".