Witsel e il racconto sul Covid: “Momenti difficili. Mia madre intubata e in famiglia l’abbiamo preso tutti”

Axel Witsel si racconta a 360° e lo fa ai microfoni di Ruhr Nachrichten. Il centrocampista belga del Borussia Dortmund è tornato sulla difficile annata iniziata con l’infortunio al tendine d’Achille e con la positività al coronavirus che ha visto poi colpire anche tutta la sua famiglia.

Witsel: dall’infortunio al Covid

“La situazione non è facile, perché entrerò nel pre-campionato (quello prossimo ndr) dopo una lunga pausa per infortunio. Cosa porterà il futuro, non posso ancora dirlo. Se posso restare a Dortmund, ne sarei contento perché qui mi sento davvero bene, sia nel club che in città. Però c’è ancora del tempo nel mio contratto e ci penserò più avanti”, ha detto Witsel.

“Se ho pensato all’addio al calcio dopo l’infortunio al tendine d’Achille? Sinceramente no. Sono sempre rimasto positivo anche se sono consapevole che non ho certo 10 anni ancora di carriera. Ma penso che almeno 2-3 anni ancora li possa fare a buon livello”.

Ma il racconto del belga non si ferma al problema fisico. Infatti, dopo essersi infortunato, ecco un’altra brutta avventura: la positività al coronavirus: “Sono stato contagiato in Belgio, dopo la mia operazione”, ha spiegato il giocatore. “Mia madre è stata la prima ad ammalarsi, poi è toccato a me, a mia moglie incinta e ai miei figli”.

“Devo ammettere che vedere gli effetti del Covid sulle persone è stato terribile. Mia madre è stata intubata, ma per fortuna adesso sta meglio. In famiglia dopo di me anche mia moglie e i miei figli se lo sono preso. Io mi sentivo stanco. Avevo la febbre ed era come se avessi giocato tre partite di fila…”.