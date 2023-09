Witsel e la “moda” Arabia Saudita: “Si va per soldi. Io l’ho fatto in Cina…”

Intervistato da Radio Marca alla vigilia del derby contro il Real, Witsel ha toccato diversi argomenti, tra i quali quello che ha caratterizzato l’ultimo mercato, ovvero la “diaspora” di giocatori verso la Saudi Pro League. Un “fenomeno” simile, seppur in proporzioni minori, si era già visto qualche anno fa in direzione Cina, proprio all’epoca in cui anche Witsel, nel 2017, decise di accettare la proposta dello Tianjin Quanjian.

Il belga, commentando la decisione di Yannick Ferreira Carrasco di lasciare l’Atletico per approdare all'Al-Shabab a mercato spagnolo chiuso, ha detto la sua a riguardo con franchezza: "Si va lì per soldi, non ha senso parlare di progetto sportivo. Questa è la verità, Yannick lo ha fatto e rispetto la sua scelta. Ognuno segue la propria strada, io l’ho fatto a 27 anni andando in Cina. È stata un'esperienza di vita”.

Non certo per soldi ha detto addio all’Atletico Joao Felix, che passando al Barcellona ha anzi rinunciato a parecchi milioni: "Joao stava vivendo una situazione difficile e quando un giocatore non è felice è giusto prenda le proprie decisioni” lo stringato commento di Witsel, che si è poi soffermato sul proprio adattamento alla nuova realtà, sul piano tattico e anche linguistico: "Il mio ruolo? Mi vedo dove mi vuole mettere il mister, in difesa o a centrocampo. Ho giocato tutta la vita in mezzo, ma mi sento bene anche se gioco dietro. Ho imparato un po' di spagnolo in Cina perché la maggior parte dello staff dell'allenatore era spagnolo. Parlavo già portoghese (Witsel ha giocato nel Benfica tra il 2011 e il 2012, ndr) e ho imparato un po'".

