Wolfsburg, esonerato l’ex Milan van Bommel

E' durata poco l'avventura in questa stagione dell'ex centrocampista del Milan sulla panchina dei lupi

Il Wolfsburg sul sito ufficiale ha annunciato l'esonero dell'allenatore Mark van Bommel. L'olandese 44enne è stato sollevato dall'incarico dopo i risultati non soddisfacenti: in 9 partite, i "lupi" hanno conquistato 13 punti e occupano l'ottavo posto in classifica di Bundesliga. Male anche in Champions League visto che dopo tre turni i verdi hanno appena 2 punti e sono al quarto posto nel girone. “Sono sorpreso e deluso da questa decisione, perché sono convinto che insieme ci saremmo potuti mettere in corsa e vincere. Auguro alla squadra riprendersi", ha affermato l'ex Milan Mark van Bommel.