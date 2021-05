Wolverhampton, Raul Jimenez in campo ma con caschetto per tutta la carriera

Il messicano dei Wolves ha avuto l'ok per tornare a giocare ma sarà segnato per sempre

A rivedere le immagini dello scontro che per poco non costava davvero caro a Raul Jimenez vengono ancora i brividi. Sono passati diversi mesi da quel 29 novembre e dalla sfida tra Wolverhampton e Arsenal che aveva visto il messico scontrarsi con David Luiz su un pallone alto e avere la peggio con la frattura del cranio.

Dopo una lunga fase di recupero e non sembra pensieri positivi sulla possibilità di vederlo in campo, ecco la notizia che i fan del club inglese e della Nazionale messicana aspettavano: Raul Jimenez potrà tornare a giocare ma dovrà farlo con la massima cautela.

Come riporta Marca, dal sito ufficiale dei Wolves arrivano le parole dello staff medico che lo ha seguito per tutto questo periodo. "È meraviglioso poter dire che Raul ha avuto un notevole recupero, oserei dire eccellente", ha detto il medico Matt Perry, supportato dal professor Tony Bell e, soprattutto, dal team del neurochirurgo Sophie Camp. "Tuttavia, e sebbene fortunatamente non abbia avuto ripercussioni, ad eccezione di una drammatica cicatrice sulla testa, Raul Jimenez indosserà una protezione per la testa per coprire l'area della lesione ossea per il resto della sua carriera. Questo sarà abbastanza forte da permettergli di giocare di nuovo ma dovrà avere ancora e sempre un certo livello di cautela".