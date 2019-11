Wolverhampton-Slovan Bratislava, shock Bajric: perde i sensi dopo un contrasto aereo con Jimenez

Attimi di paura in Europa League durante i minuti finali della gara tra Wolverhampton-Slovan Bratislava. Uno scontro di gioco tra Kenan Bajric e Raul Jimenez ha rischiato di rovinare la partita ad entrambe le formazioni.

Un durissimo calcio in testa rifilato in maniera involontaria dal giocatore dei Wolves ha fatto perdere i sensi al rivale, rimasto a terra per diverso tempo. Bajric, dopo le immediate cure mediche, è stato portato fuori in barella e con il collare. Per il difensore dello Slovan Bratislava si attendono ulteriori esami per capire l’entità della botta. Jimenez è stato ammonito nell’occasione e pochi minuti dopo è andato anche a segno scusandosi per il precedente episodio con Bajric e non esultando.