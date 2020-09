Wolverhampton, tifoso riproduce nuova maglia con vestito della moglie: il club gliene regala una originale

In queste ore è diventato virale sul web. Si chiama Alan ed è un tifoso molto simpatico del Wolverhampton. L’uomo aveva provato a riprodurre la maglia away della sua squadra del cuore indossando un vestito floreale della moglie sopra la maglia della passata stagione dei Wolves. Risultato? Beh, qualcosa di molto simile alla divisa attuale.

Lo scatto ha fatto il giro dei social, tanto che lo stesso club inglese ha deciso di contattarlo e fargli una sorpresa.

Wolverhampton: il regalo al tifoso

Come mostrato da tanti media via social, Alan aveva provato ad imitare la divisa di questa stagione con un abito della sua compagna: le maniche ospitano il bianco della tradizionale seconda maglia, con inserti Adidas e finiture dei colori sociali del club, il nero e il giallo. Nella parte centrale, però, anzichè esserci la fantasia color azzurra e bianca, ecco il vestito della moglie. Un’immagine che non è passata inosservata neppure agli occhi dello stesso Wolverhampton. Infatti, a pochi giorni di distanza da quello scatto, ecco Alan mostrare con vanto la divisa originale, arrivataglia direttamente dal club del suo cuore con tanto di lettera personale – e invito ironico a non girare vestito in quel modo con gli abiti della consorte – a testimonianza del regalo da parte dei Wolves. Una storia simpatica e curiosa che sicuramente fa bene al calcio…

