Woodgate consiglia Kane: “Non penso vincerà mai un campionato col Tottenham. Vada al Real Madrid…”

Non certo parole al miele per il Tottenham da parte di Jonathan Woodgate, ex calciatore inglese con un passato proprio in maglia Spurs e una parentesi anche al Real Madrid. L’ex giocatore ha parlato in un’intervista a Stadium Astro del futuro di Harry Kane, bomber della Nazionale e della società di Londra, consigliandogli di… andare via.

Woodgate e il consiglio a Kane

“Se il Real Madrid viene a prenderti, devi andare”, ha spiegato Woodgate quasi rivolgendosi direttamente a Kane. “Se vuole vincere trofei e stare al livello dei grandi come Messi, Ronaldo e quel tipo di giocatore, deve andare via”, ha detto l’ex calciatore. “Non lo vedo vincere il campionato al Tottenham. Non ce lo vedo né in questa stagione né nelle prossime. Sinceramente hanno troppe cose da sistemare in squadra rispetto a club come il Liverpool e il Manchester City. Stesso discorso per la Champions League. Se vuole vincerla, la sua unica possibilità è di farlo al Real Madrid”.