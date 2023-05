Wrexham, dopo promozione Ryan Reynolds e Rob McElhenney portano tutti… a Las Vegas

Una promozione da record e da sogno e allora ecco che Ryan Reynolds e Rob McElhenney manterranno la promessa fatta qualche tempo fa. I proprietari del Wrexham avevano annunciato un premio speciale per la loro squadra in caso di avanzamento di categori e così è stato.

Dopo aver fatto festa per le vie della città, i giocatori voleranno a Las Vegas. Un viaggio offerto dalla star di Hollywood come ricompensa per una annata bellissima e da record che ha permesso alla squadra gallese di vincere la National League e andare in League Two.