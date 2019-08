Wright-Phillips si ritira: l’ex Chelsea e City saluta a 37 anni

Il missile inglese appende gli scarpini al chiodo. Shaun Wright-Phillips ha deciso di concludere la sua carriera da calciatore all’età di 37 anni. Divenuto famoso tra gli appassionati della Premier League per la sua velocità in fase di spinta, si è affermato con le maglie di Manchester City e Chelsea, contribuendo in maniera significativa alla costruzione dei cicli vincenti delle due formazioni. Con i Citizens, l’esterno offensivo ha conquistato una Championship nel 2001/02 ed una FA Cup nel 2010/11, il primo trofeo arrivato con la nuova proprietà. Con i Blues, invece, si è tolto la soddisfazione di trionfare nella Premier League 2005/06, oltre ad una Communitu Shield, una nuova FA Cup ed una Coppa di Lega. Nelle ultime stagioni, Wright-Phillips è stato protagonista in MLS con la maglia dei New York Red Bulls e in USL con i Phoenix Rising.