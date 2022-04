Xabi Alonso: “I tecnici migliori? I tedeschi grazie a Klinsmann. Mio percorso…”

Parla l'ex centrocampista

GERMANIA - "Direi che tutto è iniziato al Mondiale del 2006. L'esempio che Klinsmann ha dato in quella coppa del mondo è stato fondamentale per la direzione presa dalla federazione tedesca", ha detto Xabi Alonso. "In termini generali ma anche di crescita dei giovani giocatori e allenatori. Il calcio tedesco sostiene gli allenatori giovani, anche quelli molto giovani. Il profilo è quello di tecnici coraggiosi che cercano un calcio intenso, fisico, ma anche attento all'aspetto tattico. Penso sia sia già visto con Nagelsmann, ma tutti noi abbiamo in mente Klopp e Tuchel. Penso ce ne siano tanti altri che stanno facendo bene in Germania. Ho visto queste cose in prima persona, si sta facendo un ottimo lavoro. Se un tecnico di 32 anni ha qualità, gli affidano comunque la squadra. Non c'è un approccio conservativo".