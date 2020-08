Xabi Alonso: “Messi? Segue le emozioni. Vuole ritrovare il piacere di giocare a calcio”

Per anni è stato suo rivale. Prima da vicino quando giocava al Real Madrid poi in campo europeo. Ma Xabi Alonso crede di sapere cosa stia passando per la mente di Lionel Messi, destinato all’addio al Barcellona. L’ex centrocampista spagnolo ha commentato ai microfoni della Bild la situazione del 6 volte Pallone d’Oro argentino.

Xabi Alonso: “Messi segue le emozioni per ritrovare il piacere di giocare a calcio”

“Ho l’impressione che Messi segua le proprie emozioni”, ha detto Xabi Alonso sull’argentino. “È giunto alla conclusione che ora ha bisogno di qualcosa di diverso, di nuovo, per provare di nuovo il piacere assoluto del calcio. Tuttavia, decisioni di questa portata andrebbero affrontate con la giusta dose di comprensione da tutte le parti interessate. In ogni caso, quando Messi indosserà un’altra maglia, tutto il trambusto terminerà. Diciamo che l’inimmaginabile cessa di essere tale nel momento in cui accade”.

Nelle scorse ore Messi pare aver dato lo strappo finale al suo rapporto col Barcellona non presentandosi alle visite mediche pre-season. Sul calciatore argentino Manchester City, Inter, Psg e anche la Juventus oltre alla romantica pista Newell’s Old Boys. Vedremo quale sarà il destino del numero 10 …

