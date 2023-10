Xabi Alonso può andare subito al Real Madrid, c’è una clausola

Spopola in Germania l'indiscrezione riguardo una clausola a contratto per Xabi Alonso, che gli permetterebbe di andare subito al Real Madrid

Il tanto vociferato cambio panchina in casa RealMadrid, con Carlo Ancelotti che andrebbe ad esser sostituto da XabiAlonso, potrebbe diventare realtà. O almeno, c'è questa possibilità. Perché "Carletto" lascerà i blancos al termine di questa stagione e il club spagnolo avrebbe individuato nell'ex centrocampista il successore ideale. L'unico problema che, potenzialmente, avrebbe potuto bloccare tutte le operazioni è legato al contratto dello spagnolo con la sua attuale squadra, il Bayer Leverkusen. Ma da quanto riportato da Bild, non è così. Perché secondo il quotidiano tedesco l'accordo presenta una clausola che permetterebbe all'allenatore di lasciare a stagione in corso solo per tre destinazioni possibili, quelle da lui già appurate in carriera: Liverpool, Bayern Monaco e proprio Real Madrid.