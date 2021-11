Xavi al Barcellona, l’annuncio dell’Al-Sadd: “Pagata la clausola rescissoria”

L'annuncio del club del Qatar

Tutto come previsto. Xavi verrà presto annunciato come nuovo allenatore del Barcellona . A darne comunicazione è stato il suo ormai ex club, l' Al-Sadd attraverso una nota pubblicata anche sui profili social. La società catalana ha pagato la clausola rescissoria prevista nel contratto dell'ex centrocampista e dunque potrà presto annunciare il nuovo mister.

NOTA - "Xavi ci ha comunicato il suo desiderio di aiutare il Barcellona in questo momento critico che sta attraversando e abbiamo deciso di non ostacolarlo. L'amministrazione dell'Al-Sadd ha acconsentito al suo trasferimento al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto", si legge nel messaggio pubblicato anche sui social ufficiali del club del Watar. "Abbiamo concordato una cooperazione con il Barcellona in futuro. Xavi è una parte importante della storia di Al-Sadd e gli auguriamo successo". E in un altro messaggio: "Lui e tutta la sua famiglia saranno sempre i benvenuti qui da noi".