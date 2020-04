Xavi al Barcellona? Spunta già il suo futuro ‘undici’ super offensivo…

Si è parlato tanto di Xavi allenatore del Barcellona e, come ribadito da entrambe le parti, prima o poi questa unione si farà. Ma in Inghilterra, c’è già chi ipotizza la squadra che l’ex leggenda blaugrana allenerà con tanto di modulo e nuovi innesti.

ULTRA OFFENSIVA – Come scrive il Sun, infatti, dalla prossima estate sarà possibile vedere Xavi sulla panchina blaugrana e, forse, anche con alcuni acquisti di assoluto livello. Il tabloid britannico ipotizza uno schieramento super offensivo con ben 4 giocatori d’attacco. Insieme a Messi, ecco Sancho e Gnabry, provenienti da Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma soprattutto Neymar, figliol prodigo di ritorno in Catalogna. Nessuna sopresa negli altri reparti con De Jong e Arthur in mezzo al campo e la classica difesa. Un’altra ipotesi è quella di vedere l’eterno Busquets tornare padrone in mezzo al campo con lo schieramento che diventerebbe 4-3-3. In questo caso Gnabry non sarebbe nell’undici di Xavi. Fantamercato? Chissà. Il Barcellona sogna…