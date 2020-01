Xavi ammette: “Ho rifiutato il Barcellona. Per me è troppo presto…”

Sembrava essere il candidato numero uno per la panchina del Barcellona dopo l’esonero di Ernesto Valverde, ma Xavi, attuale allenatore dell’Al-Sadd ha detto no. Lo ammette lui stesso, come riporta Mundo Deportivo, in conferenza stampa in vista della gara del suo club contro l’Al-Duhail.

TEMPISTICHE – Il Barcellona lo aveva scelto prima di Setien, ma Xavi ha detto no: “Ho ricevuto un’offerta del Barcellona alla presenza di Eric Abidal e Òscar Grau ma non l’ho accettata. Il motivo è perché per me è troppo presto per allenare il Barcellona, ma questo rimarrà il mio sogno in futuro. Prima ho detto alla mia famiglia quanto stava accadendo, poi ai giocatori dell’Al Sadd perché hanno seguito la vicenda. Per tre giorni non sono stato nella mia posizione migliore, ma ora sono totalmente concentrato sulla mia squadra”.