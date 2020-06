Xavi ammette: “Io e il mio staff ci stiamo preparando ad allenare il Barcellona”

Xavi allo scoperto: è pronto ad allenare il Barcellona. Le voci erano già insistenti da tempo, ma adesso la conferma arriva dal diretto interessato. L’ex calciatore blaugrana, ora allenatore dell’Al-Sadd ha ammesso le sue intenzioni e progetti futuri che lo vedranno sulla panchina del club catalano.

Xavi: “Io e il mio staff ci stiamo preparando per allenare il Barcellona”

Parlando nel corso di una trasmissione in compagnia di Jordi Evole, noto giornalista spagnolo, Xavi ha confidato: “Se andrò al Barcellona? Il mio desiderio più grande è diventare allenatore del Barcellona e tornare al Barça per permettere al club di avere dei successi”, ha risposto senza dubbi l’ex centrocampista. “Io e il mio staff tecnico ci stiamo preparando molto, siamo entusiasti”. Tolto ogni dubbio, ecco che lo spagnolo analizza quando questo potrebbe accadere: “Lo scenario perfetto sarebbe dopo le nuove elezioni. Non escludo nulla: sono venuti a cercarmi a gennaio. Ma in quel momento né i tempi né le circostanze coincidevano. Spero che ricapitino di nuovo anche perché mi ritengo una persona del club. Quello che vorrei è avere tutte le condizioni per tornare come allenatore nel momento giusto e cominciare un progetto da zero. Mi piacerebbe poter prevedere le decisioni del Barcellona”.



