Xavi ammette: “Pausa Mondiale? Ero stanco. Da un anno al Barcellona ma sembra…”

Xavi , allenatore del Barcellona , ha presentato al Santander Work Café di Passeig de Gracia la 25^a edizione del suo Campus. In questa occasione c'è stato modo di soffermarsi anche sulla pausa per il Mondiale e un primo bilancio della stagione.

Sport ha riportato alcune delle sue dichiarazioni tra privato, Barcellona e futuro: "È uno stacco, ne avevo bisogno. Sono qui da un anno ma sembra come se ne fossero passati molti di più. C'è molto stress", ha ammesso Xavi . "Stiamo andando bene in campionato, ma non abbiamo passato il turno in Champions League. Stiamo bene, stiamo migliorando e abbiamo bisogno di tempo. Il Barça è una montagna di sensazioni e ancora di più lo è essere a casa tua. È casa tua e hai critiche ed è difficile da gestire, ma io ci provo. Se saremo forti, sono sicuro che riusciremo a ribaltare questa situazione in cui è il club da quando sono arrivato".

In prospettiva futura: "Si sono generate aspettative molto alte e tutto dipenderà dai risultati. Siamo i leader in campionato e competeremo per tutto. Le cose sono state fatte bene e sono positivo. Lotteremo per l'Europa League e anche per le competizioni nazionali. Nel calcio è importante l'umore, un giocatore che non soddisfa le aspettative sarà difficile da gestire".