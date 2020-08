Xavi, che combini? Multato per aver violato restrizioni per il Covid-19

Brutte notizie per Xavi. L’allenatore dell’Al-Sadd che poco tempo fa aveva annunciato di aver contratto il coronavirus, adesso, dovrà anche pagare una multa. Il motivo? Non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza relativi proprio al Covid-19.

Xavi: multato per mancato rispetto protocolli Covid-19

Aveva detto di stare bene nonostante il coronavirus ed evidentemente era così tanto che, in qualche modo, Xavi non avrebbe rispettato il protocollo di sicurezza imposto. A riportare la notizia è Marca che spiega come la federazione del Qatar abbia multato l’allenatore dell’Al Sadd e altri tecnici (e giocatori) per la stessa motivazione. Non è precisato in che modo ciascun individuo abbia violato il protocollo. L’unica cosa certa è la multa: ben 2300 euro. cifra che l’ex centrocampista spagnolo, sicuramente, non farà fatica a pagare…

