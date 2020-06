Xavi cuore d’oro: donazione all’ospedale della sua città natale per respiratore a distribuzione intelligente

Nonostante l’emergenza coronavirus stia dando, in un certo senso, una tregua, si moltiplicano le iniziative di solidarietà e di aiuto alle aziende ospedaliere per provare in primis a prevenire gli effetti di una seconda ondata pandemica, e in secondo luogo per far sì che le strutture possano avere un sostegno anche economico in un momento così delicato. Protagonista nelle ultime ore l’ex calciatore, ora allenatore dell’Al-Sadd, Xavi. L’ex centrocampista aveva già dato una mano sostanziosa insieme a sua moglie Nuria Cunillera, aiutando con 1 milione di euro un ospedale della città di Barcellona nell’acquisto di attrezzature sanitarie sia per i professionisti che per i pazienti.

Adesso, Xavi ha fatto il bis, donando 150 mila euro all’ospedale della sua città natale, Terrassa. Come riportano i media spagnoli e anche Eurosport, la cifra ceduta dal tecnico spagnolo servirà a finanziare la progettazione di un sistema di distribuzione intelligente dell’aria che permetterebbe a due persone di poter usufruire contemporaneamente di un solo respiratore. Un bel gesto da parte dello spagnolo che non ha dimenticato le sue origini.

