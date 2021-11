Xavi e il suo futuro al Barcellona: “Non vedo l’ora”

A ore l'annuncio del club catalano del ritorno di Xavi

LE SUE PAROLE – "Non so cosa succederà, ma stiamo parlando. I due club sono in contatto. Sono fiducioso. Bisogna trovare un accordo per avere un sentiero comune. Spero che la soluzione arrivi presto. Che venga qui il Barcellona è incredibile e spettacolare. Sono molto emozionato ma è una questione di rispetto, visto che sono legato da un contratto. I due club devono trovare l’accordo e speriamo che ci riescano perché non vedo l’ora di accomodarmi su quella panchina. L’allenatore che va non deve essere un messia, deve fare gruppo e trasmettere sensazioni positive. Bisogna fare squadra e remare tutti dalla stessa parte".