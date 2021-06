Xavi: “Ho detto no al Barcellona due volte perché…”

L'ex stella blaugrana spiega il rifiuto alla panchina

DOPPIO NO - "Fortunatamente o purtroppo, ho detto due volte no al Barcellona, per circostanze diverse, familiari, professionali, contrattuale", ha ammesso Xavi . "E devo dire che per me è stato molto difficile perché sono un culé, ma non era il momento giusto".

L'ex canterano in ogni caso non ha chiuso la porta per il futuro: "Ciò che verrà si vedrà. Sarà valutato e decideremo. Le proposte sono arrivate anni fa, ma così è stato. Semplicemente non era il momento. Quando è arrivato il Barça non era il momento. Non c'è fretta. Xabi Alonso ha detto l'altro giorno che vuole fare l'allenatore a modo suo e io mi identifico in questo".