Xavi incensa De Jong: “Segnerà nuova era al Barcellona”

Da una parte Xavi, passato e leggenda del Barcellona. Dall’altra Frenkie De Jong, promessa e talento puro, futuro del club blaugrana. La società catalana ha deciso di puntare forte sul giovane olandese che ha impressionato per carisma oltre che per le evidenti doti tecniche. Parlando al canale Instagram dedicato ai prossimi Mondiali in Qatar, l’ex centrocampista, ora allenatore, ha esaltato le doti del ragazzo prospettandogli un futuro di grande livello.

Xavi incensa De Jong

“De Jong è un giocatore che segnerà un’epoca. Il giorno in cui de Jong ha firmato per il Barcellona mi ha reso molto felice”, ha ammesso Xavi. “Gli auguro buona fortuna per la sua carriera. Penso sia uno dei migliori della grande generazione che l’Olanda ha per i Mondiali. Credo sia straordinario, un centrocampista che non ha paura di ricevere palla nelle zone difficili. Davvero un ottimo calciatore”.

E ancora: “Lui come me o Iniesta? De Jong e De Jong. Non è come noi. Non ha niente a che vedere con quelli che eravamo noi. Quando arrivi al Barcellona e trovi Messi, Griezmann, Piqué, Busquets, Ter Stegen, insomma i migliori giocatori del mondo hai bisogno di tempo per adattarti. È stato difficile anche per me, anche per Iniesta, quando eravamo più giovani tra i 20 ei 23 anni, è difficile in un grande club fare la differenza. Ma lui ha le doti importanti che lo porteranno ad essere un vero leader del centrocampo blaugrana del presente e del futuro”.