Xavi lancia una frecciata al Real Madrid: “Il Barça vinceva Liga e Champions, loro…”

La rivalità tra Barcellona e Real Madrid è una costante che accompagna il gioco del calcio. Nell’ultimo decennio le due squadre spagnole si sono contese lo scettro d’Europa. Dal 2009 fino ad oggi sono infatti 3 vittorie Barça contro le 4 del Real Madrid. Risultati che dimostrano la supremazia del calcio spagnolo negli ultimi dieci anni.

XAVI – Uno dei protagonisti del Barcellona è stato sicuramente Xavi. Lo storico ex centrocampista ha voluto lanciare un frecciata ai rivali di sempre. Lo spagnolo ha dichiarato che alcuni successi delle merengues siano stati merito della fortuna: “Con la parola fortuna mi riferisco al Real, ma non solo. Ci sono stati altri club che ne hanno avuta. Noi siamo stati fortunati a Stamford Bridge, in dieci, il gol di Iniesta e praticamente senza fare tiri in porta. Sì, lì siamo stati fortunati. Dico fortuna quando non hai una buona stagione, quando arrivi quarto, quinto o sesto nella Liga e vinci la Champions League. Il Barça ha vinto il campionato e poi la Champions League. E questo non è successo a Madrid. Loro sono arrivati sesti in campionato e poi hanno vinto la Champions League. Questo è ciò che chiamo avere un po’ di fortuna”. Queste le sue parole a Post United.