Xavi: “Messi ha bisogno del Barcellona e viceversa. Un privilegio poter allenare la mia ex squadra”

Xavi Hernández non ha fretta di tornare al Barça. L’ex giocatore della squadra catalana ha rilasciato un’intervista a “El País” in cui ha scartato come opzione nell’immediato la panchina del Barcellona. “Non credo sia arrivato il momento di tornare indietro. Rispetto molto Quique Setién, ha uno stile di gioco molto simile a quello di cui ha bisogno il Barça, che è “Cruyffiano”, un’altra cosa sono i risultati che possono arrivare. Sarebbe un privilegio per me allenare il Barça un giorno, con una squadra da sogno. Vorrei formare un gruppo di persone valide che conosce l’ambiente, persone di mia fiducia”.

MESSI

Su Messi, Xavi ha detto: “Ha bisogno del Barça e il Barça di lui. Devono renderlo felice, perché con Messi felice vinceranno più titoli . Ho una grande amicizia con lui, lo rispetto molto. È un animale competitivo, ha sempre voglia di vincere, e per dieci anni è stato il miglior giocatore al mondo. Avere il miglior giocatore della storia nella tua squadra significa avere un asso in più per vincere “, ha detto Xavi.