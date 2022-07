Xavi, non parte (per ora) col Barcellona negli USA: manca il visto perché…

Grana in casa Barcellona dove in vista della tournée in America, mister Xavi è dovuto rimanere "a terra" e non volare con la squadra a causa di problemi legati al visto. Infatti, secondo quanto riportato da AS, l'allenatore dei catalani ha dovuto fare i conti con le stringenti leggi statunitensi che obbligato al rilascio di un visto speciale per chi, negli ultimi cinque anni, abbia toccato suolo iraniano in almeno tre occasioni.