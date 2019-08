Xavi, rigore non dato e rabbia incontenibile: vola anche…una scarpa

1-1 pieno di polemiche tra Al-Sadd e Al-Duhail nella gara d’andata degli ottavi di finale di AFC Champions League 2019.

Protagonista l’ex centrocampista Xavi, attuale allenatore dell’Al-Sadd al suo debutto nella competizione. Se in campo si mostrava pacato e gestiva nel modo migliore la tensione, lo stesso non può dirsi dalla panchina. L’ex stella del Barcellona, infatti, è stata protagonista di una curiosa arrabbiatura. Protestando per la mancata assegnazione di un calcio di rigore in favore dei suoi, Xavi ha perso il controllo e, simulando un calcio, ha perso la scarpa destra. Le immagini sono diventate subito virali e hanno fatto il giro del web.