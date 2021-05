Xavi rinnova con l’Al Sadd ma sulla clausola pro Barcellona nicchia…

L'ex stella blaugrana prolunga col club del Qatar ma resta viva la pista catalana

Il presente si chiama Al Sadd e, stando al contratto, anche il prossimo futuro, con due ulteriori stagioni in Qatar. L'ex centrocampista del Barcellona Xavi proseguirà la sua avventura alla guida del club qatariota dopo aver annunciato nelle scorse ore il rinnovo di contratto fino al 2023. Eppure, come riportano diversi media, esisterebbe una clausola in grado di liberare l'ex giocatore al fine di permettergli di tornare in Catalogna.