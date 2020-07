Xavi, rinnovo con l’Al Sadd con pensiero al Barcellona: inserita clausola pro blaugrana

Xavi ha rinnovato nelle scorse ore con l’Al Sadd, ma il suo pensiero fisso è il Barcellona. La conferma arriva dalla clausola inserita nel suo contratto che gli permetterà di rispondere affermativamente ad una possibile chiamata dei blaugrana.

Xavi: libero di dire sì al Barcellona

Non è certo un segreto che nel futuro di Xavi ci sia il Barcellona. Col club blaugrana ha scritto pagine importanti della sua storia da giocatore e in futuro vorrebbe fare lo stesso da allenatore. Ecco perché, come scrive Cadena Ser, nel suo contratto appena firmato con l’Al Sadd c’è una clausola pro-Barcellona. Nel nuovo accordo fino al 2021 col club qatariota lo spagnolo avrebbe fatto inserire infatti un’opzione per liberarsi in caso di offerta dei blaugrana. In caso di chiamata, l’ex centrocampista sarebbe libero di accettare senza alcun tipo di problema con l’attuale società

