Xavi si presenta al Barcellona: “Un sogno che si avvera. Mio DNA non è cambiato”

Presentato ufficialmente il nuovo mister blaugrana

UN SOGNO - "Per me è un sogno che si avvera. Nel 2015 il mio sogno era tornare e adesso torno con la massima responsabilità, ma anche con grande entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo. Voglio iniziare. Sento che il Barça è la mia casa, e so di avere una responsabilità molto grande. So che arrivo in un momento difficile per la società, ma mi sento preparato", ha detto Xavi. "Il mio DNA non è cambiato. L'idea di essere protagonista, avere palla, creare occasioni, un Barça intenso. Dobbiamo recuperare tante cose". "Conoscere il club è un vantaggio. Conosco l'ambiente e alcuni giocatori. Ci saranno momenti intensi, ma dobbiamo essere uniti e remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo stare tutti insieme perché il Barça possa ambire ancora una volta a vincere titoli".