Xavi su Casemiro: “Il suo addio sarà una grossa perdita per il Real Madrid”

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Casemiro . Il centrocampista brasiliano ha da poco salutato i Blancos per accasarsi al Manchester United . Il club spagnolo non potrà più contare sul giocatore, vista la sua forte volontà di approdare ai Red Devils. Dopo 336 presenze e 31 gol, Casemiro ha dato il suo addio al Real.

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Real Sociedad, l’allenatore del Barcellona, Xavi, si è espresso anche sulla partenza di Casemiro dal Real Madrid: "Casemiro è un calciatore che ha segnato una pietra miliare al Real Madrid. Hanno ingaggiato giocatori per sostituirlo ma questa resta una grande perdita per loro. Ha vinto molto ed è stato determinante negli ultimi dieci anni. Queste sono le decisioni del nostro avversario".