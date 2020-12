Xhaka, altra follia e rosso. Evra rivela: “Una volta Henry spense la tv vedendolo capitano”

Piovono pesanti critiche sull’Arsenal dopo la sconfitta contro il Burnley in campionato. In modo particolare sono dure le parole contro Granit Xhaka, espulso a seguito di un ruvido atteggiamento contro un rivale. A parlare ai microfoni di Sky Sports rivelando un aneddoto molto “pesante” nei confronti del calciatore è stato Patrice Evra che ha chiamato in causa la bandiera Gunners Thierry Henry.

Evra: “Henry spense la tv quando vide Xhaka capitano”

“Una volta Thierry Henry mi invitò a casa sua per vedere una partita dell’Arsenal”, ha esordito Evra raccontanto un episodio del passato. “Quando accese la tv, la prima cosa che vide fu Xhaka capitano. Ecco, ha subito spento la televisione e ha detto ‘Non riesco a vedere la mia squadra con Xhaka capitano a guidarla…'”.

Non certo un complimento nei confronti del calciatore svizzero classe 1992, soprattutto da una leggenda come il francese che ha fatto la storia del calcio e dei Gunners.