Yassine Benzia, incidente in quad: l’attaccante del Dijon rischia di perdere l’uso della mano

Non arrivano belle notizie in Francia per Yassine Benzia. L’attaccante del Dijon è stato coinvolto in un incidente e starebbe rischiando l’uso della mano. A renderlo noto è stato il presidente del club francese ai microfoni di Bien Public.

Yassune Benzia: a rischio l’uso della mano

Il brutto episodio sarebbe stato causato da un incidente in quad che ha visto protagonista il calciatore algerino, ricoverato d’urgenza e operato. Benzia, trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico del quale non trapelano informazioni certe. Le uniche parole sono state dette dal patron della società francese Olivier Delcourt:”Yassine è sotto morfina e resterà ricoverato per un po’”. Per il classe 1994 si teme il peggio. Nonostante filtri cauto ottimismo, a spaventare sarebbero le condizioni della sua mano sinistra per la quale si teme possa perderne l’utilizzo.