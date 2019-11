Yaya Touré a sorpresa: “Guardiola sarà deluso dalla scelta di Southgate. Io sarei contento della reazione di Sterling con Gomez…”

Sta facendo molto discutere l’episodio avvenuto nel ritiro dell’Inghilterra tra Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, e Joe Gomez, difensore del Liverpool. Una lite furibonda dovuta alla rivalità tra Reds e Citizens dopo il big match disputato nel weekend in Premier League.

L’attaccante inglese è stato punito con l’esclusione dalla partita della Nazionale dei Tre Leoni contro Montenegro: questa la decisione del ct Southgate. Una decisione che è stata accettata dai diretti interessati ma che ha portato qualche malumore.

Parlando a Sky Sports, l’ex centrocampista del Manchester City, nonché ex compagno di squadra di Sterling, Yaya Touré ha affermato che il tutto è stato affrontato in modo eccessivo. Anzi, che al posto del ct, lui sarebbe stato più comprensivo.

PUO’ SUCCEDERE – “Penso che le persone stiano reagendo in modo esagerato perché in allenamento questo può accadere”, ha detto Yaya Touré. “Nella sfida di domenica Sterling e Gomez erano faccia a faccia, uno contro l’altro. Dopo poche ore si sono visti con la Nazionale. Può succedere, io e mio fratello litighiamo, discutiamo, ci distruggiamo. Il ct dovrebbe semplicemente portarlo via. Non prendere provvedimenti. Questo non fa bene alla mentalità del giocatore“.

GUARDIOLA – “Guardiola potrebbe essere un po’ deluso da Southgate. Raheem è ancora giovane e impara. Se un mio giocatore si comportasse così, mostrandosi arrabbiato per la sconfitta, io sarei molto felice. Ciò significa che vuole vincere e raggiungere la vittoria sempre. Questo è importante. Un giocatore senza questo tipo di carattere non va bene. Per questo, per me, è una sciocchezza escluderlo. Raheem è uno dei migliori giocatori in Inghilterra al momento. Penso che Harry Kane non sia nel suo momento migliore, mentre Sterling si. Ed è il miglior giocatore degli inglesi. Per essere in questo tipo di situazione, con tutta la pressione che lo circonda e sulle sue spalle, deve fare i conti con il razzismo, oltre al fatto che stava giocando ad Anfield, dove i fan lo fischiano. Tutto questo può influenzarlo”.