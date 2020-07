Yaya Touré, il sogno del Leyton Orient continua: giocherà in amichevole e il mister ci prova…

Vederlo allenarsi al Leyton Orient, squadra di quarta divisione inglese, è stata un vera sorpresa. Ma Yaya Touré potrebbe ancora stupire tutti, almeno è questa la speranza del tecnico della società di League Two. Parlando a talkSPORT, Ross Embleton, allenatore della piccola realtà inglese, ha commentato i momenti precedenti all’arrivo dell’ivoriano al campo di allenamento ammettendo un certo desiderio di provare a convincerlo a rimanere e giocare per la sua squadra.

Yaya Touré: un’amichevole e poi…

Nonostante nei pensieri di Yaya Touré ci siano ancora ben campionati e palcoscenici, il tecnico del Leyton Orient non nasconde la volontà di provare a convincere l’ex centrocampista anche di Barcellona e Manchester City a rimanere con la squadra. Interessante il racconto di Ross Embleton relativamente all’arrivo dell’ivoriano: “Abbiamo ricevuto un’email da qualcuno che diceva di essere l’agente del calciatore o una persona che collaborava con lui. Noi ovviamente non ci abbiamo creduto e abbiamo subito risposto per avere delle conferme. Sono passati due o tre giorni e nessuno si era più fatto sentire. Poi, dopo quel periodo ecco la risposta. Era sempre la stessa persona che si scusava per il ritardo nelle comunicazioni e spiegava come trovandosi a Singapore c’è una certa differenza di orari. A quel punto sono rimasto stupito. Non potevo crederci. Fino a quando Yaya Touré non si è presentato e si è allenato con noi”.

Ma il sogno non è detto debba concludersi. Infatti, lo stesso mister ha ammesso: “Non so quanto rimarrà qui. Noi proveremo a fargli giocare un’amichevole, la prima della nostra pre-season. Poi non so. Certo che mi piacerebbe provare a convincerlo a rimanere ma credo sia davvero difficile. L’accordo è che resti qualche settimana poi si vedrà. Non so cosa possa accadere”.

