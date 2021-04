Yaya Touré, lettera di scuse al City e retroscena: “Ero vicino a Inter e Juve”

L'ex centrocampista Citizens tra la richiesta di perdono agli inglesi e i retroscena di mercato

Yaya Touré ha chiesto scusa al Manchester City ma non ha ricevuto risposta, né dal club né da Pep Guardiola . Questa la rivelazione dell'ex centrocampista che, come riporta il Daily Mail , è tornato a parlare di un episodio controverso che lo aveva visto protagonista di alcune parole risultate poco felici in tema razzismo. L'ex giocatore aveva parlato a France Football nel 2018 di alcuni atteggiamenti poco chiari del manager catalano nei confronti dei calciatori africani. Dichiarazioni che, secondo il diretto interessato, erano state "montate" a regola d'arte per creare problematiche.

""Quell'intervista è stato il mio grande, enorme errore", ha detto Yaya Touré. "Quando dai la tua fiducia, la tua voce a qualcuno, possono distorcerla. Sapevo che alcuni membri del personale del Manchester City non erano contenti. Per questo ho inviato una lettera per e-mail per cercare di comunicare con alcune persone importanti lì per scusarmi e dire che non mi ero comportato bene col club e con Guardiola. Ma non ho ricevuto risposta". E ancora: "Voglio la pace. Non voglio questo clima con loro per tutto questo tempo. Per l'amore dei tifosi, per l'amore del club, a volte le cose devono essere sistemate nel modo giusto".