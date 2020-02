Yaya Touré non si ferma, il Botafogo lo aspetta: “Risposta tra giovedì e venerdì…”

Dopo la Cina il Brasile. Yaya Touré potrebbe ripartire dal Botafogo che in questi giorni ha chiuso anche l’affare Keisuke Honda. Secondo Globoesporte, il quasi trentasettenne centrocampista ivoriano, ex Manchester City, svincolato da gennaio, sarebbe in procinto di firmare con il club brasiliano.

Gli agenti del calciatore lo avrebbero offerto alla società che, da parte sua, ha dato risposta affermativa con una persona vicina alle vicende societarie annunciando anche i tempi entro i quali si dovrà chiudere la trattativa: “La risposta arriverà tra giovedì e venerdì, è la data limite che abbiamo stabilito. In questo periodo di tempo dovremo sistemare ogni dettaglio economico”. Yaya Touré sarebbe affascinato dall’idea di giocare in Brasile e chiudere probabilmente la carriera a Rio de Janeiro.