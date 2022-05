Yaya Touré pronto a diventare allenatore a tempo pieno… al Tottenham

Ipotesi importante per l'ex centrocampista che potrebbe diventare allenatore all'Academy Spurs

Il tabloid inglese spiega anche come sia andato il coinvolgimento dell'ex centrocampista in quel di Londra. "Dopo aver inizialmente allenato un giorno alla settimana, Yaya Touré ha intensificato il suo rapporto all'Hotspur Way negli ultimi mesi mostrando importanti progressi. Per questa ragione il club sta considerando di offrirgli un posto a tempo pieno nell'accademia ora che la stagione U18 è finita".