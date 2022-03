Yaya Touré: “Vorrei vedere Guardiola ma non ho il numero. Se scrivo a Klopp invece…”

Parla l'ex storico centrocampista

Nel corso di un’intervista concessa al The Times, Yaya Touré ha parlato del rapporto con Pep Guardiola, non più idilliaco da quando l’ex centrocampista aveva parlato in modo piuttosto problematico del rapporto tra il manager e i calciatori di colore. Affermazioni che non erano piaciute all'allenatore che, da quel momento, aveva interrotto ogni rapporto con lui. A rendere le dichiarazioni dell'ex giocatore ancora più interessanti è la stima per il rivale diretto del manager catalano in Premier League, Jurgen Klopp...