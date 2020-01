Yokohama FC, infinito Miura: rinnova a quasi 53 anni

52 anni e non sentirli. No, nessun errore. Kazuyoshi Miura, classe 1967, non si fermerà nemmeno quest’anno e continuerà ad essere un calciatore professionista con il suo Yokohama FC, club di J1 League.

Il quasi 53enne (li compirà il prossimo 26 febbraio) ha rinnovato per un altro anno il suo contratto con lo Yokohama FC, club in cui milita dal 2005 e con cui si appresta a disputare il campionato di massima categoria giapponese dopo tanti anni nella seconda serie. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club con tanto di immagini dell’immenso, infinito, eterno Miura che in passato aveva giocato anche al Genoa.