Moukoko, il Newcastle mette la freccia: pronta l’offerta folle

L'attaccante del Borussia Dortmund, il cui contratto è in scadenza nel 2023, è seguito con grandissima attenzione anche dal Newcastle. Gli inglesi, secondo quanto riferito dal portale locale Standard, hanno discusso con lui di un possibile accordo per un trasferimento a parametro zero in estate: la proposta del club inglese è di quasi 170mila euro a settimana, praticamente 5 milioni di euro a stagione.