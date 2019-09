Zahavi non si ferma più: doppietta da sogno col suo Guangzhou R&F

Eran Zahavi non si ferma più. Il giocatore, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo militato nel Palermo, sta attraversando u un grande momento di forma. Oltre ai9 gol per la sua Nazionale, Israele, nelle 6 gare di qualificazione ad Euro 2020, il 32enne può vantare ben 25 gol in 22 partite per il Guangzhou R&F nel 2019.

Incredibile la personale doppietta messa a segno nell’ultimo match. Due reti, una più bella dell’altra che hanno regalato la vittoria per 2-1 contro il Tianjin Tianhai. La seconda marcatura, di rabona, ha lasciato il pubblico a bocca aperta oltre che essere decisiva per i tre punti.