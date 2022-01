Zarate può tornare in Argentina: il Gimnasia La Plata pronto ad accoglierlo

Presto una nuova avventura per l'attaccante

Mauro Zarate vuole tornare in Argentina. L'ex attaccante di Inter, Fiorentina e Lazio ha giocato gli ultimi sei mesi in Brasile, con la maglia dell'America-MG, ma si è svincolato dal club di Belo Horizonte e ora cerca una nuova sistemazione.

L'attaccante, come riporta Olé, vorrebbe fare ritorno in patria e tra i club pronti ad accoglierlo ci sarebbe il Gimnasia La Plata. La società vorrebbe puntare forte su Zarate e per convincerlo a firmare sarebbe disposto anche a qualche sacrificio economico. Il club sarebbe pronto ad assicurargli uno stipendio decisamente importante per quelli che solitamente sono gli standard.